Come sarebbe Ravenna se chiudessero tutti i negozi? L' intelligenza artificiale mostra la città fantasma

Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di RavennaToday.it. Se vuoi sostenere il nostro lavoro giornalistico e abbonarti, visita la nostra vetrina cliccando qui.Immaginate di camminare in via Cavour in un sabato pomeriggio di ottobre. Ma non c’è il solito struscio, non c’è.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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