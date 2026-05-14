I cinesi puntano Mirafiori | Byd primo produttore al mondo di auto elettriche fa spesa di stabilimenti europei in crisi

Le aziende cinesi si stanno interessando allo stabilimento di Mirafiori, un sito storico legato alla produzione di automobili in Italia. Byd, primo produttore mondiale di auto elettriche, sta valutando investimenti negli impianti europei in difficoltà. L’impianto di Mirafiori, che ha rappresentato un punto di riferimento per il settore automobilistico italiano, potrebbe essere coinvolto in questa strategia di espansione. La decisione potrebbe influenzare il destino dello stabilimento, oggi sotto la gestione di una grande multinazionale del settore.

Lo storico stabilimento di Mirafiori, simbolo ieri dell'epopea Fiat firmata Giovanni Agnelli e oggi della crisi Stellantis targata John Elkann, potrebbe avere un futuro cinese. La prospettiva non è figlia di una fantasia industriale ma delle decise parole di Stella Li, vicepresidente esecutiva. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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BYD raggiunge i 3000 km di autonomia: la rivoluzione elettrica in Cina

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