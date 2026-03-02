Cosa farà ora la Cina | petrolio iraniano a rischio ma le vie del Dragone sono infinite e attenzione alla rotta artica

La Cina osserva senza intervenire direttamente mentre aumentano le tensioni contro l’Iran, con il rischio che il petrolio iraniano venga colpito. Le rotte marittime che attraversano il Mar Cinese Meridionale e l’Artico rappresentano vie strategiche per il Dragone, che mantiene una posizione di neutralità ufficiale. La situazione si sviluppa in un contesto di crescente attenzione internazionale verso le risorse energetiche e le rotte commerciali globali.

Roma, 2 marzo 2026 – Voce del verbo saper incassare. La Cina sta assistendo in modo distaccato, come da sua postura, agli attacchi contro l’Iran. E al momento ha più da perderci che da guadagnarci. Ma prima di darla per sconfitta, conviene considerare ‘l’ecosistema Pechino’ nella sua interezza. Partendo dai danni che la situazione corrente sta infliggendo alla Cina, al primo posto di sicuro ci sono le conseguenze dal punto di vista energetico. Pechino è oggi il principale acquirente del petrolio iraniano: oltre l’80% delle esportazioni di greggio di Teheran finisce in Cina e circa il 13-14% delle importazioni petrolifere cinesi dipende direttamente da quel flusso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Dalla Cina all'India fino alla Russia: ecco chi è preoccupato per la caduta del regime iraniano. Il motivo? Interessi su commercio, difesa e petrolio

Trump mette le mani sul petrolio del Venezuela: pronto lo sgambetto alla Cina

