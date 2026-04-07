Iran isola Kharg torna in mirino Usa Ma rischioso colpire infrastrutture petrolifere

L’isola iraniana di Kharg, situata nel Golfo Persico, è tornata al centro di operazioni militari statunitensi dopo quasi un mese. Considerata un punto chiave per l’estrazione e la distribuzione di petrolio, rappresenta uno degli obiettivi più delicati in un’area già segnata da tensioni e scontri. Colpire le infrastrutture di questo territorio comporta rischi elevati, sia dal punto di vista militare che economico.

(Adnkronos) – L’isola iraniana di Kharg, nel Golfo Persico, tornata bersaglio degli attacchi americani dopo quasi un mese, rappresenta il cuore dell’industria petrolifera di Teheran ed è uno degli obiettivi economici più sensibili del conflitto in corso. Importante hub per l’export di greggio, era già stata colpita il 13 marzo scorso nell’ambito di un’operazione "mirata. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Attacco Usa all'isola di Kharg, Trump: «L'Iran liberi Hormuz o distruggeremo le infrastrutture petrolifere»«Pochi istanti fa, su mio ordine, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha eseguito uno dei più potenti raid aerei nella storia del Medio Oriente,... Iran, Usa attaccano Kharg ma risparmiano infrastrutture petrolifere. Trump: “Altri Paesi inviino navi a Hormuz”Uno “dei più potenti bombardamenti nella storia del Medioriente, nel quale è stato annientato completamente ogni obiettivo militare sull’isola di... Temi più discussi: Il generale Camporini: Un eventuale attacco Usa sull'isola di Kharg sarebbe troppo rischioso; La fortezza dell'isola di Kharg: le mire di Trump sulla cassaforte dell'Iran con il 90% del petrolio; Trump minaccia di distruggere l'hub petrolifero iraniano dell'isola di Kharg se non si raggiungerà un accordo a breve; Watch Kharg, l'isola iraniana che nessuno osa bombardare. Iran, isola Kharg torna in mirino Usa. Ma rischioso colpire infrastrutture petrolifereL’isola iraniana di Kharg, nel Golfo Persico, tornata bersaglio degli attacchi americani dopo quasi un mese, rappresenta il cuore dell’industria petrolifera di Teheran ed è uno degli obiettivi ... adnkronos.com Esplosioni sull'isola di Kharg, Vance: Colpiti obiettivi militari(Adnkronos) - Diverse esplosioni sulla strategica isola iraniana di Kharg. A riferirne è stata l'agenzia iraniana Mehr in una notizia rilanciata dalla Cnn. Anche una fonte americana, citata dal gior ... msn.com Guerra in Iran, Trump: "Questa notte un'intera civiltà morirà" https://qds.it/guerra-in-iran-trump-questa-notte-unintera-civilta-morira/ - facebook.com facebook Leggi qui l'articolo: ilsole24ore.com/art/crosetto-s… #Crosetto #Iran #Usa #IlSole24Ore x.com