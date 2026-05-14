La chirurgia non è l’unico modo per avere il naso dei tuoi sogni

Molti credono che per ottenere il naso desiderato sia necessario ricorrere esclusivamente alla chirurgia, ma in realtà ci sono altre opzioni. Nel frattempo, uno dei film preferiti di molte persone è Dirty Dancing, un classico che viene visto annualmente da chi lo apprezza. La passione per questa pellicola si rinnova di anno in anno, mantenendo vivo il suo fascino tra gli spettatori.

Uno dei miei film preferiti è Dirty Dancing, tanto che penso di averlo visto ogni anno da che ho memoria. La protagonista Jennifer Grey non ha il classico naso bello e perfetto al quale Hollywood ci ha abituato, ma non ho mai pensato che fosse brutto. L’ho sempre visto molto giusto su di lei. Eppure negli Anni 90 se l’è rifatto (per poi pentirsene). Se avesse saputo come migliorare il naso senza chirurgia l’avrebbe fatto lo stesso, magari per colpa della pressione dell’industria cinematografica, o avrebbe scelto strade alternative? Forse sì. E questa sembra essere la tendenza generale. Secondo il report ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery), con poco più di 1 milione di procedure nel 2024, abbiamo assistito ad una diminuzione del 9,8% (rispetto al 2023) delle rinoplastiche a livello mondiale.🔗 Leggi su Amica.it

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