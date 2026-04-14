Francesco Chiofalo a Belve il tumore al cervello e la chirurgia a occhi naso e orecchie | Voglio candidarmi a sindaco di Roma – Il video

Da open.online 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera a Belve, Francesco Chiofalo sarà ospite di un'intervista che si preannuncia fuori dal normale. Nel corso della puntata, il protagonista parlerà del suo passato, incluso un tumore al cervello e un intervento chirurgico ai seni paranasali. Durante la conversazione, annuncerà anche la volontà di candidarsi come sindaco di Roma. La chiacchierata si svolgerà in un tono a volte surreale, con momenti che faranno sorridere la conduttrice.

Francesco Chiofalo sarà ospite a Belve stasera, martedì 14 aprile, in un’intervista sopra le righe, a tratti surreale, tanto da mettere spesso in difficoltà per le risate la conduttrice Francesca Fagnani. Nel programma di Rai 2, ideato e condotto dalla stessa Fagnani, l’ospite si racconta senza filtri: dal lavoro di influencer alla presunta «lobby dei comici», fino alla sua passione per la chirurgia estetica e alla dichiarata intenzione di candidarsi come sindaco di Roma. Il bullismo e il tumore al cervello. Non mancano passaggi più intensi, in cui Chiofalo ricorda il bullismo subito durante gli anni scolastici e la paura legata alla scoperta di un tumore.🔗 Leggi su Open.online

“Quanti interventi di chirurgia estetica ho affrontato? Ho perso il conto. Orecchie, naso, zigomi e denti… Sembra che c’ho una tazzina di latte in bocca”: Francesco Chiofalo a BelveTra le novità, per così dire, di questa stagione di Belve, c’è quella di chiamare personaggi che suscitano polemiche sui social.

Chiofalo a Belve shock: ‘350 relazioni, chirurgia senza limiti e voglio fare il sindaco di Roma’Un’intervista fuori controllo: Fagnani ride e fatica a fermarlo A Belve arriva un ospite che trasforma l’intervista in uno show nello show.

Temi più discussi: Belve, gli ospiti della seconda puntata: Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo; Belve, gli ospiti della puntata di domani: ecco chi risponderà alle domande di Francesca Fagnani; Francesco Chiofalo a Belve, il tumore al cervello, il cambio di colore degli occhi e i prossimi passi: Io vittima del sistema, le...; Francesca Fagnani pazza di Chiofalo a Belve: l'intervista e l'ipotesi del ritorno nelle prossime puntate.

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