Dichiarazione dei redditi | come evitare i controlli in modo legale e avere il rimborso nella busta paga di luglio

È il periodo in cui i contribuenti devono preparare la dichiarazione dei redditi. Il modello 730 precompilato è accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate dal 30 aprile, anche se al momento è disponibile solo in modalità di consultazione. La procedura permette di verificare e modificare i dati prima di inviarla. Nei prossimi mesi saranno disponibili le modalità per presentarla ufficialmente e ottenere eventuali rimborsi nella busta paga di luglio.

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