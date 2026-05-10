Dichiarazione dei redditi | come evitare i controlli in modo legale e avere il rimborso nella busta paga di luglio
È il periodo in cui i contribuenti devono preparare la dichiarazione dei redditi. Il modello 730 precompilato è accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate dal 30 aprile, anche se al momento è disponibile solo in modalità di consultazione. La procedura permette di verificare e modificare i dati prima di inviarla. Nei prossimi mesi saranno disponibili le modalità per presentarla ufficialmente e ottenere eventuali rimborsi nella busta paga di luglio.
È arrivato il momento di presentare la dichiarazione dei redditi. Il modello 730 precompilato è già disponibile dal 30 aprile nell'area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, ma per ora solo in modalità lettura. Si potrà procedere all'invio a partire da giovedì 14 maggio al 30.🔗 Leggi su Today.it
The Legal Way to Convert Pi to Rupiah (Most Users Get This Wrong)
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