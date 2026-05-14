La chiesa di Pesaro è in lutto per la scomparsa di don Silvano Pierbattisti, sacerdote di lunga data a Loreto. Nato il 20 marzo, aveva compiuto 96 anni. Dopo un breve ricovero ospedaliero, si trovava da alcuni giorni a Casa Padre Damiani. La sua morte è avvenuta martedì sera.

E’ morto martedì sera don Silvano Pierbattisti. Aveva compiuto 96 anni lo scorso 20 marzo. Da alcuni giorni si trovava a Casa Padre Damiani dopo un breve ricovero ospedaliero. Le sue condizioni di salute si sono progressivamente aggravate nelle ultime ore della giornata di martedì, fino all’esito serale. Mite, compassionevole, aperto al dialogo, profondo, con quel suo modo dolcemente tagliente di guardare gli altri, vero medico delle anime come molti lo hanno vissuto fino all’ultimo, nelle vesti di confessore della Cattedrale. Don Silvano era molto noto e amato in città. Ordinato sacerdote il 29 giugno 1954, ha iniziato il suo ministero svolgendo il compito di segretario del vescovo Luigi Carlo Borromeo, ma soprattutto è conosciuto per aver guidato la parrocchia di Santa Maria di Loreto per 39 anni, dal 1963 al 2001.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La chiesa pesarese in lutto. È morto don Silvano Pierbattisti, il sacerdote storico di Loreto

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