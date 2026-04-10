Diocesi in lutto per la scomparsa di don Stefano sacerdote salesiano sempre tra la gente

La diocesi piange la scomparsa di don Stefano Adriani, sacerdote salesiano di 79 anni, deceduto venerdì mattina. La notizia ha suscitato cordoglio tra i fedeli e le comunità locali, che lo ricordano come un sacerdote sempre presente tra la gente. La sua morte segna la fine di un percorso di oltre cinquant’anni di ministero religioso. Le esequie sono previste nelle prossime ore nella chiesa locale.

Don Stefano Adriani, sacerdote salesiano, è morto all’età di 79 anni nella mattinata di venerdì (10 aprile). Nato l’8 febbraio 1947 a Casalincontrada (Chieti), don Adriani fu ordinato sacerdote il 31 luglio 1976. Dopo un percorso di studi significativo, conseguì lauree in filosofia e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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10/4/26. La prima pagina del n.15 del settimanale della diocesi di Chioggia"Nuova Scintilla"(del 12/4/26) è dedicata,foto ed editoriale,alla invocazione della pace, sempre più urgente, e alla lunga visita del papa in vari Paesi dell'Africa dal 13 aprile (editoriale i x.com

La Diocesi di Milano è stata invitata a partecipare all’udienza che papa Leone ha concesso alla Fondazione Milano Cortina giovedì 9 aprile. Insieme con gli atleti olimpici e paralimpici che hanno gareggiato a queste ultime Olimpiadi invernali, erano presenti i - facebook.com facebook