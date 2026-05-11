Il Milan si prepara ad affrontare le prossime sfide europee con una rosa che fatica a mostrare un gioco convincente. Nonostante la possibilità di qualificarsi per la Champions League, le recenti prestazioni hanno evidenziato le difficoltà del team, soprattutto senza la presenza di un elemento come Modric, che ha lasciato uno spazio difficile da colmare. La squadra sembra aver bisogno di un intervento strutturale per migliorare la propria competitività.

Nonostante un’altra sconfitta rumorosa, stavolta contro l’Atalanta, ko un filo attenuato dalla reazione finale, il Milan - scavalcato dalla Juve e scivolato dal terzo al quarto posto, condiviso oggi con la Roma - rimane padrone del proprio destino. Con due vittorie, contro Genoa e Cagliari, resisterebbe all’eventuale parità di punti con la Roma, la qualificazione Champions sarebbe sua per i migliori scontri diretti contro i giallorossi. Questo per la cronaca, per le speranze legittime dei tifosi rossoneri. La realtà però comunica altro, dice che il Milan è imploso. Non è sicuro che batta il Genoa e il Cagliari già salvi e, a esser sinceri, neppure meriterebbe un posto nell’Europa più bella e ricca.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un'accozzaglia di giocatori senza gioco: anche se andasse in Champions, Milan da rifondare

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