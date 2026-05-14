la capitale del fossile tra rigassificatore trivelle e futuro stoccaggio di c02

In una regione nota per le sue attività legate ai combustibili fossili, si susseguono discussioni e interventi riguardanti progetti di rigassificazione, trivellazioni e iniziative di stoccaggio di CO2. Le decisioni prese in questi ambiti coinvolgono attività industriali e politiche che influenzano il territorio e le sue risorse. Recentemente, le tartarughe sono state al centro di un dibattito, segnalando con i loro movimenti le conseguenze di queste attività sull’ambiente.

Ambiente «Ravenna è soggetta a subsidenza, alluvioni ricorrenti e innalzamento del mare. Parte del tracciato del Ccs è in zona sismica 2 Ambiente «Ravenna è soggetta a subsidenza, alluvioni ricorrenti e innalzamento del mare. Parte del tracciato del Ccs è in zona sismica 2 Le tartarughe sono la spia. Quello che Romeo e le altre portano sul carapace è la traccia di un sistema decisionale che ha accumulato infrastrutture energetiche e compresso procedure di valutazione e controllo dell’impatto ambientale. Le domande che la loro morte apre non riguardano solo il mare. IL GUADAGNO DEL CICLO aperto. Che differenza c’è tra un rigassificatore a ciclo aperto e a ciclo chiuso e quali vantaggi offre il primo? La risposta è soprattutto economica.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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