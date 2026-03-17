Il Governo Meloni continua a finanziare l’energia fossile attraverso il pagamento delle royalties alle imprese che estraggono gas e petrolio, utilizzando fondi destinati a progetti e centrali. Sono trascorsi 11 anni dal referendum sulle trivelle, che aveva evidenziato le controversie sulle royalties versate allo Stato, un tema rimasto irrisolto nel tempo.

Sono passati 11 anni dal referendum sulle trivelle che mise in luce il nodo delle royalties che le imprese versano allo Stato per poter estrarre gas e petrolio, inadeguate allora e inadeguate oggi. E, alla faccia della decarbonizzazione, continuano a crescere i contributi agli alle centrali da fonti fossili che passano dai 1.019 milioni di euro del 2023 ai 1.176,2 milioni di euro del 2024. Dal report di Legambiente “Stop sussidi ambientalmente dannosi 2026” emerge come il settore energetico sia quello che ha ricevuto più sussidi per un totale di oltre 14 miliardi di euro. Tra le diverse voci, però, ci sono molte di quelle di cui si discute anche in questi giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Governo Meloni “nutre” l’energia fossile: dalle royalties per le trivelle ai soldi a progetti e centrali

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