Bandiere Blu 2026 in aumento | tiene la Campania

Quest’anno, in Italia, sono 257 i Comuni che hanno ricevuto la Bandiera Blu, con un incremento di 11 rispetto all’anno precedente. Tra questi, 14 hanno ottenuto il riconoscimento per la prima volta, mentre 3 Comuni non sono stati confermati. La regione che si mantiene stabile in termini di riconoscimenti è la Campania, che conferma la propria presenza tra le località premiate.

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Tempo di lettura: 2 minuti Sono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto quest’anno la Bandiera Blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 3 i Comuni non confermati. Le Bandiere Blu sui laghi salgono a 23, con l’ingresso di 1 nuovo comune lacustre. I porti turistici premiati sono 87, con 3 nuovi ingressi. La Liguria si conferma la regione con più Bandiere Blu, 35. Lo ha reso noto stamani la Foundation for Environmental Education (Fee), ong internazionale con sede a Copenhagen. La Fee tutti gli anni assegna il riconoscimento alle località marittime e lacustri e ai porti turistici con l’acqua, l’ambiente e i servizi migliori.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bandiere Blu 2026 in aumento: tiene la Campania ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bandiere blu 2026: arriva l’invito Fee per la costa fermana? Cosa scoprirai Quali comuni della costa fermana riceveranno il riconoscimento insieme a Pedaso? Come si è diffusa la notizia prima dell'annuncio... Bandiere Blu 2026, la classifica delle spiagge più belle d’ItaliaL’Italia fa ancora il pieno di Bandiere Blu 2026 e si conferma una delle mete più forti del Mediterraneo per chi sogna un mare limpido, servizi... Temi più discussi: Bandiere Blu 2026, Calabria sul podio con 23 spiagge premiate; BANDIERE BLU 2026, IN PUGLIA BEN 27 VESSILLI: SUL GARGANO VIESTE, PESCHICI E LE ISOLE TREMITI; Bandiere Blu 2026, il settore attende l’annuncio ufficiale della FEE; Bandiere Blu 2026, Sicilia al nono posto: 14 spiagge premiate tra Agrigento, Messina e Ragusa. Bandiere Blu, la Liguria si conferma regina del turismo sostenibile nel 2026 x.com Campania promossa, nel 2026 venti bandiere blu: ecco le spiagge più bellePromosso il mare della Campania nel 2026 venti bandiere blu, situazione identica all'anno scorso. La Campania si conferma regione con abbondanza di Bandiere blu sia nelle località turistiche che per s ... lostrillone.tv EMBARGO H 11 GIOV 14 MAG Le Bandiere Blu salgono a 257, Liguria al topSono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la Bandiera Blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 3 i Comuni non confermati. Le Bandiere Blu sui laghi sa ... ansa.it