Messa dall' abbazia di San Martino al Cimino in diretta su Raiuno

In occasione degli 800 anni dalla consacrazione, l'Abbazia di San Martino al Cimino sarà al centro di una trasmissione trasmessa in diretta su Raiuno. I festeggiamenti prevedono anche un collegamento televisivo dedicato alla storia e alla cerimonia presso il complesso monastico. La messa sarà visibile in diretta, offrendo agli spettatori l’opportunità di seguire l’evento religioso dall’abazia.

L'Abbazia di San Martino al Cimino, in occasione dei festeggiamenti per gli 800 anni dalla consacrazione, sarà protagonista in tv. Domenica 12 aprile, dalle 10 e 55, Raiuno trasmette la santa messa celebrata dal vescovo di Viterbo, Orazio Francesco Piazza.Orari e accessiL'ingresso è aperto a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Incendio a San Martino al Cimino, a fuoco il magazzino di una villa Caprice, compie 50 anni l'iconica discoteca di San Martino al Cimino?Le luci si riaccendono sulla pista di San Martino al Cimino per un traguardo storico. Argomenti più discussi: Dall’Abbazia di San Martino al Cimino Messa in diretta su Rai1 per l’VIII centenario della Consacrazione; A San Martino al Cimino celebrato il Giovedì Santo con la Messa in ‘Coena Domini’; Tre giorni di ‘Passione’. Lavanda dei piedi e Via Crucis con il vescovo. Messa anche in diretta tv; Alla Valle di Ezechiele la Messa della Divina Misericordia celebrata dal cardinale Bagnasco. All'Abbazia di San Martino delle Scale rivive l'antico forno: la sua storia e come visitarloA guidare i visitatori, attraverso un articolato percorso, alla scoperta dei tanti tesori nascosti dell’abbazia, c’è Igor Gelarda, storico della Sicilia. L'intervista ... balarm.it A Pisa sta per iniziare un percorso importante per il futuro del quartiere. Un percorso partecipativo per immaginare insieme il futuro di Borgo San Martino. Un’occasione per ascoltare il quartiere, raccogliere storie, vissuti e punti di vista di chi lo vive ogni giorno. - facebook.com facebook Nuovo radiofarmaco prodotto al S. Martino di Genova x.com