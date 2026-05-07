Perugia protagonista nel piccolo schermo | la messa dal duomo su RaiUno nel segno di papa Leone XIV

Perugia si prepara a essere protagonista in televisione, quando la cattedrale di San Lorenzo ospiterà una messa trasmessa su RaiUno. L’evento sarà dedicato a papa Leone XIV e si svolgerà nel duomo della città. La trasmissione porterà l’attenzione nazionale sulla chiesa e sulla città, che si appresta a condividere un momento di rilevanza religiosa e culturale.