Perugia protagonista nel piccolo schermo | la messa dal duomo su RaiUno nel segno di papa Leone XIV
Perugia si prepara a essere protagonista in televisione, quando la cattedrale di San Lorenzo ospiterà una messa trasmessa su RaiUno. L’evento sarà dedicato a papa Leone XIV e si svolgerà nel duomo della città. La trasmissione porterà l’attenzione nazionale sulla chiesa e sulla città, che si appresta a condividere un momento di rilevanza religiosa e culturale.
La cattedrale di San Lorenzo si prepara a diventare, per un giorno, il centro dell'attenzione nazionale. Domenica 21 giugno, la messa celebrata nel cuore religioso della città sarà trasmessa in diretta su RaiUno, raggiungendo milioni di telespettatori in tutta Italia.Un evento di portata.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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