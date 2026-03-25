Il Pianto della Madonna a Sannicola | tra riti e devozione

A Sannicola si svolge l’evento “Il Pianto della Madonna”, organizzato dal Comitato riti e tradizioni pasquali. La manifestazione prevede canti di passione della tradizione religiosa popolare e cantautorale, che vengono eseguiti in occasione delle celebrazioni pasquali. La partecipazione include momenti di devozione e riti tradizionali legati alla passione e alla Madonna.

SANNICOLA - Il “Comitato riti e tradizioni pasquali Sannicola” organizza "Il Pianto della Madonna", ovvero canti di passione della tradizione religiosa popolare e cantautorale. L'appuntamento è per mercoledì 25 marzo, alle ore 19:45, presso la chiesa Madonna delle Grazie a Sannicola. La serata ripercorre i momenti salienti della morte e della passione di Gesù che, durante la Settimana Santa, sono scanditi da riti ormai secolari su tutto il territorio nazionale, ed in particolare nelle aree del centro e sud Italia. L'evento si sofferma soprattutto sull'immenso dolore provato da Maria, la Madre Santa, per la perdita del tanto amato figlio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - “Il Pianto della Madonna” a Sannicola: tra riti e devozione Articoli correlati Settimana Santa, Taranto si prepara ai riti: aste, processioni e devozioneTarantini Time QuotidianoLa città di Taranto si avvia verso uno dei periodi più sentiti e significativi dell’anno: la Settimana Santa. Forlì onora la Madonna del Fuoco con messe e riti liturgici per il 500º della celebre apparizioneForlì celebra il 500º della Madonna del Fuoco, un evento che contrassegna un’epoca di devozione millenaria. Una raccolta di contenuti su Pianto della Madonna Temi più discussi: Torna la processione della Vergine Addolorata: Sebastiano Somma darà voce al Pianto della Madonna; Tra fede e tradizione: a Torre Santa Susanna e Mesagne rivive la Passione di Cristo; Il Pianto della Madonna mercoledì 25 marzo chiesa Madonna delle Grazie a Sannicola; Torna la processione dell’Addolorata: Sebastiano Somma voce del dolore di Maria. Il Pianto della Madonna mercoledì 25 marzo chiesa Madonna delle Grazie a SannicolaSANNICOLA (Lecce) - Il Comitato Riti e Tradizioni Pasquali Sannicola, organizza Il Pianto della Madonna, ovvero canti di passione della tradizione ... corrieresalentino.it Pier Giorgio Frassati: Ac Fermo, domani sera al santuario della Madonna del Pianto veglia di preghiera in vista della canonizzazioneDomenica 7 settembre, Leone XIV proclamerà santo, insieme a Carlo Acutis, un giovane molto caro all’associazione e in particolare ai giovani: Pier Giorgio Frassati. Per questo è in programma per ... agensir.it Al noto attore sarà affidata la lettura del celebre Il Pianto della Madonna di Jacopone da Todi - facebook.com facebook