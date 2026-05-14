La Bandiera Blu torna a Rimini dopo 15 anni e certifica la rinascita del mare Ce la siamo meritata
Dopo quindici anni, la Bandiera Blu torna a sventolare sulla spiaggia di Rimini, segnando una ripresa nelle condizioni ambientali della zona. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti locali e cittadini, celebrando la recente serie di interventi di riqualificazione delle spiagge e delle acque. La riconferma del riconoscimento arriva in un momento di importanti lavori di miglioramento ambientale e infrastrutturale.
La Bandiera Blu torna a sventolare sulla spiaggia di Rimini dopo quindici anni e lo fa al termine di una delle trasformazioni ambientali più imponenti della storia recente della città. Un ritorno dal forte valore simbolico e politico, arrivato dopo anni di cantieri, investimenti milionari e.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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