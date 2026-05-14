La banda di ladri acrobati con la Porsche Panamera | il covo delle supercar a due passi da Monza

Una banda di ladri acrobati ha preso di mira una zona vicino a Monza, rubando una Porsche Panamera e altri veicoli di lusso. Gli ignoti sono entrati in azione durante la notte, rompendo il vetro di una finestra della cucina per entrare nell’abitazione. L’allarme è scattato, e il cane ha iniziato ad abbaiare, attirando l’attenzione di chi si trovava nelle vicinanze. La polizia sta indagando sui dettagli dell’effrazione.

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Il rumore del vetro della finestra della cucina che va in frantumi. Poi il cane che inizia ad abbaiare. Lei, seduta in salotto a guardare la televisione, capisce subito che qualcosa non va. Si alza dal divano e va a controllare. In pochi istanti i ladri si accorgono che non è aria. Si accorgono.🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Ladri acrobati in Porsche: il "covo" delle supercar era in un garage del Milanese Bologna, folle inseguimento da Prato a 100 km/h in città: catturati due ladri acrobatiFermati a Bologna dopo un lungo inseguimento iniziato nella provincia di Prato, due cittadini cileni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per... Temi più discussi: Da Milano a Pesaro, ladri in Porsche?: blitz della polizia nel covo dei malviventi. Raffica di furti, scattano 4 arresti; La banda di ladri acrobati con la Porsche Panamera: il covo delle supercar a due passi da Monza; Furti nelle abitazioni, individuata una banda ritenuta responsabile di colpi messi a segno nelle Marche. La banda di ladri acrobati con la Porsche Panamera: il covo delle supercar a due passi da MonzaDietro una serie di colpi ci sarebbe una batteria di ladri che aveva la base in un garage. Chi sono i ladri finiti in manette: come agiva la banda delle auto di lusso e come sceglieva le case da derub ... monzatoday.it Da Milano a Pesaro, ladri in Porsche : blitz della polizia nel covo dei malviventi. Raffica di furti, scattano 4 arrestiPESARO Arrivavano da Milano a Pesaro con una Porsche Panamera per commettere furti. Sgominata una banda di albanesi autori di 16 furti in città. L’operazione, condotta dalla ... corriereadriatico.it