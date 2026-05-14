La balenottera di Rice scoperta per ultima potrebbe essere la prima a estinguersi | nel Golfo del Messico ne restano appena 50

Una delle balenottere più minacciate al mondo, la balenottera di Rice, vive esclusivamente nel Golfo del Messico, dove il numero di esemplari rimasti si aggira attorno alle 50. Questa specie, recentemente scoperta, rischia di essere la prima a scomparire completamente. Gli studi indicano che la popolazione è molto ridotta rispetto ai numeri storici, lasciando poche speranze di recupero senza interventi immediati.

La balenottera di Rice (Balaenoptera ricei) vive solo nel Golfo del Messico ed è una delle specie più minacciate del pianeta: ne restano appena 50 e sono a un passo dall'estinzione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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