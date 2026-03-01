Balenottera morta nel Golfo di Napoli | operazione di rimozione in 24

Una balenottera morta è stata trovata nel Golfo di Napoli dopo essere stata avvistata nei giorni scorsi. Le autorità marittime e sanitarie hanno avviato un’operazione di rimozione che si è conclusa in circa 24 ore. La carcassa è stata recuperata e trasportata via. La scoperta ha attirato l’attenzione nella zona, dove non si erano verificati altri avvistamenti recenti.

È stata ritrovata senza vita la balenottera avvistata nei giorni scorsi nel Golfo di Napoli, in un evento che ha richiesto un'operazione rapida e coordinata tra le autorità marittime e sanitarie. La scoperta, avvenuta nella serata del 27 febbraio 2026, ha portato all'intervento immediato per rimuovere il cetaceo dalle rotte di traffico navale e al suo trasferimento in un cantiere per le indagini. La balenottera, avvistata al Molo Beverello, è stata spostata dal porto di Napoli e trasferita presso i cantieri Piloda shipyard, dove è stata accolta per essere gestita in sicurezza. L'operazione, condotta con mezzi navali della Guardia Costiera e del Gruppo ormeggiatori di Napoli, ha avuto come obiettivo primario la tutela della navigazione e della sicurezza marittima.