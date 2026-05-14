l Capolavoro nella Maturità 2026 | significato pedagogico quadro normativo e buone pratiche didattiche
Negli ultimi due anni scolastici, il termine “Capolavoro” è diventato molto presente nel linguaggio della scuola italiana. Questa parola viene spesso utilizzata in relazione alla prova finale della Maturità 2026, suscitando discussioni sul suo valore pedagogico, sul quadro normativo che la riguarda e sulle pratiche didattiche adottate dagli insegnanti. La discussione si concentra su come questa espressione venga interpretata e applicata nel percorso di preparazione degli studenti.
Negli ultimi due anni scolastici, uno dei termini più ricorrenti nel lessico della scuola italiana è certamente “Capolavoro”. Docenti, tutor orientatori, dirigenti scolastici e studenti hanno progressivamente dovuto confrontarsi con una nuova dimensione introdotta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito all’interno dell’E-Portfolio della piattaforma Unica: la selezione e valorizzazione di un’esperienza significativa del percorso scolastico dello studente. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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