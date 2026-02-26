Iterchimica tra le buone pratiche territoriali del rapporto 2025 2026 DI ASviS

Anche per il 2025, l’ASviS ha diffuso il suo rapporto annuale che analizza lo stato di avanzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel paese, includendo le buone pratiche territoriali adottate dalle diverse realtà locali e le sfide ancora da affrontare per migliorare la qualità della vita e l’ambiente.

Anche per il 2025 l' ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ha pubblicato il suo Rapporto annuale sul raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile in Italia. L'associazione comprende una rete di oltre 300 soggetti sparsi su tutto il territorio nazionale, impegnati nell'attuazione dell' Agenda 2030, un documento delineato dalle Nazioni Unite che prevede 17 obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030. La missione dell'ASviS è quella di favorire lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli, sensibilizzando operatori pubblici e privati sull'importanza del raggiungimento degli obiettivi fissati dall'ONU attraverso attività di informazione e definizione di strategie nazionali mirate.