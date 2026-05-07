Un mare di pulizia AnconAmbiente in prima linea nella diffusione di buone pratiche ambientali condivise tra i cittadini
Domenica 10 maggio 2026 si svolgerà sulla spiaggia di Palombina un’evento di volontariato ambientale chiamato “Un mare di pulizia”. L’iniziativa, promossa da AnconAmbiente, inizierà alle 8,30 e prevede un punto di ritrovo presso l’Asd “Il Delfino”, sotto il sottopasso della fermata dell’autobus nella zona. La giornata mira a coinvolgere i cittadini in pratiche di tutela ambientale e a sensibilizzare sull’importanza della pulizia delle spiagge.
ANCONA – AnconAmbiente sostiene la giornata ecologica “Un mare di pulizia”.Si tratta di un’iniziativa di volontariato ambientale in programma domenica 10 maggio 2026 a partire dalle 8,30 sulla spiaggia di Palombina, con punto di ritrovo all’Asd “Il Delfino”, sottopasso fermata autobus zona.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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