Kyiv attacco di droni | un morto e 40 feriti tra i civili

Un attacco di droni ha provocato un morto e quarantuno feriti tra i civili in una città ucraina. L'attacco è stato rivendicato da fonti locali e si è verificato nel centro della città, causando danni a edifici e infrastrutture nelle vicinanze. La risposta delle forze di sicurezza ucraine è già in atto, con operazioni di intercettazione e rafforzamento della vigilanza. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra le parti coinvolte nel conflitto.

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