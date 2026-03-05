Iran Cirielli condanna attacco con droni a Nakhchivan | Colpite infrastrutture civili

Un rappresentante italiano ha condannato con fermezza l’attacco con droni effettuato dall’Iran contro l’aeroporto di Nakhchivan, in Azerbaigian. L’attacco ha causato due feriti e danneggiato infrastrutture civili. La condanna è stata espressa pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle eventuali conseguenze o responsabilità.

Il vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: "Esprimo la mia piena solidarietà al Governo e al popolo azero per questo gravissimo episodio" Condanno con la massima fermezza l’attacco con droni lanciato dall’Iran contro l’aeroporto di Nakhchivan, nel territorio della Repubblica dell’Azerbaigian, che ha provocato due feriti e causato danni a infrastrutture civili. Esprimo la mia piena solidarietà al Governo e al popolo azero per questo gravissimo episodio. Lo ha detto il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli. “Colpire infrastrutture civili è inaccettabile e... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Ucraina, attacco russo con droni su Odessa: colpite infrastrutture civiliUn massiccio attacco russo con droni ha colpito nella notte la regione di Odessa, provocando danni alle infrastrutture civili, in particolare al...

Azerbaigian, attacco con droni su aeroporto Nakhchivan: Baku accusa l’IranAlcuni droni iraniani avrebbero colpito l’aeroporto di Nakhchivan, exclave dell’Azerbaigian tra Iran, Armenia e Turchia.

Una raccolta di contenuti su Iran Cirielli condanna attacco con....

Argomenti discussi: eunews/ l’ue condanna gli ingiustificabili attacchi dell’iran nella regione. mentre usa e israele continuano i raid – di simone de la fed - Aise.it.

Perché gli alleati dell’Iran non sono ancora intervenuti dopo l’attacco di Usa e IsraeleLeggi su Sky TG24 l'articolo Perché gli alleati dell’Iran non sono ancora intervenuti dopo l’attacco di Usa e Israele ... tg24.sky.it

Lo speciale di Sky TG24 sull'attacco in IranLa nuova guerra esplosa in Medio Oriente non è limitata ai Paesi coinvolti nelle prime ore di attacchi: già il 28 febbraio infatti, nel giorno in cui sono iniziati i raid di Stati Uniti e Israele cont ... tg24.sky.it