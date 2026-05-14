Il successo di Kpop Demon Hunters non si arresta | al via un tour mondiale
Kpop Demon Hunters, serie animata vincitrice del premio Oscar come miglior film d’animazione, sta per intraprendere un tour mondiale. I fan del gruppo che interpretano la colonna sonora del film, tra cui la canzone Golden, hanno cantato il brano per quasi un anno. Ora, con l’avvio del tour, migliaia di persone potranno ascoltare dal vivo la musica collegata alla produzione, che ha ottenuto riconoscimenti internazionali. La tournée dovrebbe toccare diverse città di vari continenti nei prossimi mesi.
I fan di KPop Demon Hunters cantano Golden da quasi un anno ma, a quanto pare, a breve potranno farlo insieme ad altre migliaia di persone, dato che il lungometraggio, vincitore del premio Oscar come miglior film d’animazione, partirà presto per un tour mondiale. Mercoledì 13 maggio Netflix ha annunciato che continuerà ad assecondare l’incredibile successo della pellicola trasformandola in “un’esperienza dal vivo che darà vita in modo spettacolare agli elementi del film vincitore di due premi Oscar”, come si legge in una nota ufficiale. La piattaforma di streaming organizzerà il tour in collaborazione con AEG Presents. Le date non sono ancora state rese note, ma chi è interessato a partecipare può già iscriversi online a una lista d’attesa, per ricevere informazioni non appena i biglietti saranno disponibili. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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