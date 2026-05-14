Il successo di Kpop Demon Hunters non si arresta | al via un tour mondiale

Kpop Demon Hunters, serie animata vincitrice del premio Oscar come miglior film d’animazione, sta per intraprendere un tour mondiale. I fan del gruppo che interpretano la colonna sonora del film, tra cui la canzone Golden, hanno cantato il brano per quasi un anno. Ora, con l’avvio del tour, migliaia di persone potranno ascoltare dal vivo la musica collegata alla produzione, che ha ottenuto riconoscimenti internazionali. La tournée dovrebbe toccare diverse città di vari continenti nei prossimi mesi.

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