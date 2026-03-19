Netflix sta considerando di trasformare KPop Demon Hunters in un tour mondiale, coinvolgendo il trio HUNTRX. Il progetto prevede concerti dal vivo e la possibile presenza di performer virtuali, con l’obiettivo di portare lo show a un pubblico internazionale. La produzione, nata nel 2025, si prepara a espandersi oltre i confini originari, offrendo un’esperienza di intrattenimento innovativa e immersiva.

Netflix valuta un tour mondiale ispirato a KPop Demon Hunters con il trio HUNTRX. Tra concerti dal vivo e possibili performer virtuali, il progetto punta a espandere il fenomeno nato nel 2025. Da fenomeno animato a possibile esperienza dal vivo: KPop Demon Hunters si prepara a uscire dallo schermo. Netflix starebbe progettando un tour globale ispirato al film, segno di come l'intrattenimento contemporaneo stia sempre più abbattendo i confini tra musica, cinema e performance. Dal successo globale al palco: il progetto del tour Dopo aver conquistato pubblico e classifiche nel 2025, KPop Demon Hunters sembra pronto a trasformarsi in qualcosa di ancora più ambizioso: un tour mondiale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - KPop Demon Hunters diventa un tour globale: Netflix prepara lo show live tra star reali e ologrammi

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