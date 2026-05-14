Kovacs Juve l’AZ Alkmaar alza il muro | ecco quale mossa ha in serbo il club olandese per blindare il suo gioiello
L’AZ Alkmaar ha deciso di rafforzare la propria posizione riguardo a un giocatore molto ricercato, che interessa anche a club come Chelsea e Ajax. La società olandese ha annunciato di aver adottato una strategia per proteggere il suo talento, senza specificare i dettagli delle misure adottate. La volontà di difendere il proprio giocatore si riflette anche nelle comunicazioni ufficiali del club, che ha sottolineato l’intenzione di tutelare la rosa e i propri interessi contrattuali.
che piace anche a Chelsea e Ajax. L’ AZ Alkmaar erige un muro per trattenere il suo gioiello più splendente: Bendegúz Kovács. L’attaccante ungherese, classe 2007, è diventato in pochi mesi uno dei profili più desiderati del panorama europeo, attirando su di sé le attenzioni di top club come Juventus, Chelsea e lo stesso Ajax, che lo ha visto crescere nelle proprie giovanili e ora sogna di riportarlo a casa. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Nonostante la giovanissima età, Kovács ha già bruciato le tappe, bagnando l’esordio in UEFA Conference League con un assist decisivo e debuttando con la maglia della Nazionale maggiore ungherese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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