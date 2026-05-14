Kovacs Juve l’AZ Alkmaar alza il muro | ecco quale mossa ha in serbo il club olandese per blindare il suo gioiello

L’AZ Alkmaar ha deciso di rafforzare la propria posizione riguardo a un giocatore molto ricercato, che interessa anche a club come Chelsea e Ajax. La società olandese ha annunciato di aver adottato una strategia per proteggere il suo talento, senza specificare i dettagli delle misure adottate. La volontà di difendere il proprio giocatore si riflette anche nelle comunicazioni ufficiali del club, che ha sottolineato l’intenzione di tutelare la rosa e i propri interessi contrattuali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui