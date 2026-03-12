Juventus occhi su Bendegúz Kovács | il giovane talento dell’AZ Alkmaar

La Juventus ha messo nel mirino Bendegúz Kovács, attaccante ungherese classe 2007 che attualmente gioca nell’AZ Alkmaar. Il club italiano monitora costantemente il giovane talento tra i possibili rinforzi per il futuro. Kovács si distingue per le sue caratteristiche offensive e il ruolo di punta nel team olandese. La società bianconera segue con attenzione il suo sviluppo e le sue prestazioni.

La Juventus continua a guardare con grande attenzione al mercato dei giovani talenti europei. Tra i profili più seguiti c’è Bendegúz Kovács, attaccante ungherese classe 2007 dell’AZ Alkmaar. Il centravanti si sta mettendo in mostra con numeri impressionanti tra campionato e Youth League, attirando diversi club europei. Numeri da bomber tra Youth League e Under-19. L’ interesse bianconero sarebbe nato in particolare dopo la tripletta contro il Borussia Dortmund Under-19 lo scorso 3 febbraio. La prestazione dell’ungherese non è passata inosservata, infatti ora grandi club europei lo osservano accuratamente, tra cui Aston Villa, Stoccarda, Sporting, ma anche lo stesso Borussia. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

