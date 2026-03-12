Gol a raffica e l' assist di Yildiz | chi è Bendeguz Kovacs il 2007 dell’Az che ha stregato la Juve

Bendeguz Kovacs, classe 2007, è un giovane calciatore dell’Az che ha segnato un gol e fornito un assist in una recente partita. La Juventus sta monitorando da vicino le sue prestazioni, grazie anche alla collaborazione con l’agenzia Leaderbrock, che rappresenta gli interessi del ragazzo. Kovacs ha attirato l’attenzione nel panorama calcistico giovanile.

Un talento ungherese ha stregato la Signora. Parliamo di Bendeguz Kovacs, gigante classe 2007 delle giovanili dell’Az Alkmaar. Segni particolari? Gol. Gol a raffica. Nove in 6 partite di Youth League, limitandoci alle competizioni internazionali. La Juventus lo segue da vicino, forte anche del rapporto con l’agenzia che cura gli interessi del ragazzo, la Leaderbrock, già nota per aver portato a Torino da giovanissimi Yildiz e Licina. Anche se l’Az ha un piano ben definito per Kovacs: portarlo in prima squadra per farne presto l’erede di Parrott al centro dell’attacco. A meno che. un club non si muova con decisione subito, mettendo sul piatto una cifra intorno ai 5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gol a raffica e l'assist di... Yildiz: chi è Bendeguz Kovacs, il 2007 dell’Az che ha stregato la Juve Articoli correlati Juve Pisa 1-0 LIVE: gol di Cambiaso! E che giocata (e assist) di Yildiz!Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Leggi anche: Issiaka Kamate, chi è giovane esterno dell’Inter che ha firmato un assist al debutto Altri aggiornamenti su Bendeguz Kovacs Un talento al giorno, Bendeguz Kovacs: 18 reti in 17 gare, efficacia da recordBendegúz Kovács è un giovane attaccante ungherese nato il 31 marzo 2007 (18 anni), che milita nell'AZ Alkmaar U19 dall'estate 2025 (contratto fino al giugno 2028). Proveniente dalle giovanili ... tuttomercatoweb.com Bendeguz Kovacs, il Sesko ungherese fa sognare l'AZ: a 18 anni domina in Youth LeagueL'Ungheria è terra di leggende. Patria di Ferenc Puskás, per molti il miglior centravanti di tutti i tempi, non viveva da anni l’emozione di poter ammirare un grande goleador. Oggi, quella speranza ha ... tuttomercatoweb.com