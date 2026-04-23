La Juventus pesca dal PSG | Kolo Muani non c’entra vice Locatelli e vice Kalulu insieme

La Juventus sta valutando un trasferimento proveniente dal PSG, anche se il nome di Kolo Muani non è coinvolto. La società sta cercando un sostituto per la mediana e ha messo nel mirino un giocatore che potrebbe svolgere il ruolo di vice Locatelli, accanto a un altro che potrebbe ricoprire il ruolo di vice Kalulu. Le trattative sembrano avanzare, ma ancora nessuna ufficialità è stata comunicata.

di Alessio Lento L’aria intorno al calciomercato Juve estivo è già pregna di sorprese e stavolta la Juventus potrebbe fare un passo inaspettato. Non è il solito nome famoso che emerge dai radar bianconeri, ma una promessa che ha già mostrato lampi di classe a Parigi. Warren Zaire-Emery, giovanissimo talento del Paris Saint-Germain, sta finendo nella lista dei bianconeri, pronti a sondare la possibilità di portarlo a Torino. Comolli chiama il PSG per Zaire-Emery. Zaire-Emery non è un nome che popola le prime pagine dei giornali sportivi da anni, ma il suo talento non passa inosservato. Classe 2006, il ragazzo ha già avuto il suo spazio in una squadra che, quella guidata da Luis Enrique, non ha mai lesinato su qualità.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - La Juventus pesca dal PSG: Kolo Muani non c’entra, vice Locatelli e vice Kalulu insieme Notizie correlate La Juventus trova il vice Yildiz: in arrivo Boga dal Nizza. Fatta per Holm, pressing su Kolo MuaniIn attesa del tanto sospirato attaccante, la Juventus si muove per gli altri ruoli e trova il vice Yildiz ingaggiando l’esterno offensivo del Nizza,... Juventus, non è finita per Kolo Muani: scambio col PSG | CMAssalto rimandato alla prossima estate per l’attaccante francese: la richiesta dei campioni d’Europa alla Juve Alla fine niente centravanti per... Contenuti e approfondimenti La Juve non molla Kolo, si prevede un duello ma se Alisson...Kolo Muani tra Juventus e Liverpool, futuro incerto Il futuro di Randal Kolo Muani resta uno dei temi più caldi del prossimo mercato estivo. Dopo una stagione ... tuttojuve.com Mirko Di Natale: 'La Juve continua a essere attiva sul fronte Kolo Muani'Secondo il giornalista, il francese potrebbe lasciare il PSG nella prossima estate per circa 30 milioni di euro ... it.blastingnews.com