Kings League i Boomers approdano ai playoff | il programma delle gare di oggi
La Kings League torna in campo dopo la conclusione della stagione regolare. Oggi si disputano tre partite, segnando l’inizio dei playoff con l’epilogo dei Play In. I Boomers hanno ottenuto l’accesso ai playoff, mentre le squadre si preparano a sfidarsi nelle gare programmate. La giornata si svolge a Cologno Monza, con match che coinvolgono diverse formazioni della competizione. Le partite di oggi rappresentano il primo step verso le fasi decisive del torneo.
Cologno Monza, 14 maggio 2026 – La Kings League ritorna in campo dopo la fine della regular season, le tre partite di lunedì e l'epilogo dei Play In. I Boomers vincono per 6-8 contro le Zebras e conquistano il pass per accedere ai play off. Questo pomeriggio scendono in campo tutte le squadre dalla sesta alla seconda posizione insieme alla formazione del creatore di contenuti Fedez: estromessi dalla competizione le Zebras, i TRM ed i BigPro. Protagonista di una partita al cardiopalma contro la squadra convenzionata con la Juventus, i Boomers approdano alla fase più importante del secondo Split dopo aver sconfitto in semifinale i campioni in carica dei TRM. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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