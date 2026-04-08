Kings League i Boomers fanno il bis | seconda vittoria di fila

I Boomers hanno ottenuto la loro seconda vittoria consecutiva nella Kings League, battendo le Zebras dopo aver vinto la scorsa settimana contro i BigBro. La partita si è svolta a Milano e si è conclusa con un risultato positivo per la squadra dei Boomers, che si aggiudica così due successi di fila. La sfida si è giocata il 8 aprile 2026.

Milano, 8 aprile 2026 – Dopo la vittoria della scorsa settimana agli Shootout contro i BigBro, i Boomers conquistano il secondo successo consecutivo contro le Zebras. La squadra convenzionata con la Juventus si deve arrendere al Matchball alla rosa del rapper Fedez. La sfida inizia in una situazione di 1 contro 1, il pubblico decide chi deve essere in campo nel corso del 1' (insieme ai portieri). Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5'. Al 2', le Zebras passano in vantaggio con Galligani che sfruttando la posizione avanzata del portiere insacca concludendo dalla lunga distanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, i Boomers fanno il bis: seconda vittoria di fila Kings League, i TRM sconfiggono i Boomers di Fedez.8 marzo 2026 – I TRM di TheRealMarzaa vincono all'esordio nel secondo Split di Kings League alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. Kings League: Underdogs, rimonta travolgente contro i Boomers di FedezMilano, 19 marzo 2026 – Gli Underdogs di Mirko Cisco vincono ancora in una partita pazzesca rimontando una situazione di 4-0: terzo successo... Temi più discussi: Giornata 6 dello Split 2 di Kings League Lottomatica.sport Italy; Boomers - FC Caesar | Highlights | Round 4 Streaming | DAZN IT; Scheda giocatore Santoro Daniel; Kings League, Split 2: Stallions e Underdogs conquistano gli scontri diretti, primo acuto per i Boomers. Il recap della sesta giornata. Kings League: Boomers repeat with second straight winEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Kings League, calendario della settima giornata dello Split 2: orari ufficiali, match e come seguire i risultati liveKings League Italia, settima giornata Split 2: orari ufficiali, calendario partite del 6 aprile 2026 (Pasquetta) e risultati in tempo reale. atomheartmagazine.com Prosegue lo spettacolo della Kings League alla Fonzies Arena di Cologno Monzese Andrea Gussoni per Mi-Tomorrow x.com Mi-Tomorrow. Ale B. · FC Caesar (Kings League) (feat. Sheffer). Prosegue lo spettacolo della Kings League alla Fonzies Arena di Cologno Monzese Andrea Gussoni per Mi-Tomorrow - facebook.com facebook