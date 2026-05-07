Kings League la Zeta Como e i Circus approdano ai Play Off

Il 7 maggio 2026 a Cologno Monzese si sono disputate le ultime partite dei playoff della Kings League. La Zeta Como ha battuto i Circus con il punteggio di 7-6, garantendosi un posto nella fase successiva del torneo. Entrambe le squadre hanno raggiunto i playoff, consolidando la loro presenza nella competizione. La partita si è conclusa con un risultato molto combattuto, caratterizzato da continui ribaltamenti di fronte.

Cologno Monzese 7 maggio 2026 – La Zeta Como vince contro i Circus con il risultato di 7-6, ma entrambe le squadre approdano ai Play Off. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segna il minuto numero 5. Dopo 1', Buono porta in vantaggio la Zeta Como. Nello stesso minuto, Berra ristabilisce la parità. Al 6', i Circus decidono di tirare il rigore presidenziale: GrenBaud sbaglia. Dopo 2', la formazione convenzionata con l'Hellas Verona ribalta la situazione iniziale segnando la rete dell'1-2 con Berra. Dopo 5', i Circus decidono di utilizzare la secret card a disposizione per la sfida: il destino vuole GOAL X2 (Ogni rete segnata nei prossimi 4' varrà doppio).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, la Zeta Como e i Circus approdano ai Play Off Mister BROCCHI spiega la situazione Zeta Como #kingsleague Notizie correlate Leggi anche: Kings League, la Zeta Como vince ancora Kings League, la Zeta Como cala il poker contro i Gear 7Como, 29 aprile – La Zeta Como di ZW Jackson cala il poker contro i Gear 7 chiudendo la sfida solamente nel secondo tempo davanti agli occhi di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Giornata 11 dello Split 2 di Kings League Lottomatica.sport Italy; Scheda squadra Fc Zeta; Zeta Como - Circus FC | Highlights | Round 11 Streaming | DAZN IT; Perdono 3 partite su 4, poi fanno l'impresa: vincono una sfida incredibile e sono ai quarti di finale. Kings League, Zeta Como and Circus reach the Play OffsA painless defeat for the team that has a partnership with Hellas Verona. Zeta Como is a contender for the title. sport.quotidiano.net Kings League Lottomatica.sport, oggi si decide tutto! La finale, da vivere con Claudio Marchisio, è sempre più vicinaD-POWER elimimati ma gli altri verdetti sono tutti da scrivere. Giornata imperdibile, anche per vincere i premi in palio con il concorso Fan of the Kings: Meet the Prince ... corrieredellosport.it Torna la Balocco League – 2ª EDIZIONE! Sei pronto a scendere in campo Arriva il torneo di calcio con le regole della Kings League... spettacolo assicurato! Dove: Campo sintetico Aldo e Alberto Balocco – Fossano Inizio: 8 giugno Quand - facebook.com facebook