Kiev è stata colpita da 56 missili e circa 650 droni durante un attacco che ha causato un morto e 31 feriti. La città si trova ad affrontare gravi problemi a causa dei danni alle infrastrutture, in particolare alla rete idrica sulla riva sinistra. Le autorità si interrogano sulle modalità con cui i civili potranno gestire la scarsità d'acqua, mentre si analizza la strategia dietro l'uso coordinato di droni e missili.

? Domande chiave Come faranno i civili a gestire la mancanza d'acqua sulla riva sinistra?. Quale strategia nasconde l'uso coordinato di centinaia di droni e missili?. Perché le dichiarazioni di Putin contrastano con l'entità di questo attacco?. Dove si concentreranno i soccorsi dopo il crollo degli edifici residenziali?.? In Breve Danni a 20 zone di Kiev tra cui scuole, cliniche e 18 appartamenti distrutti.. Problemi idrici sulla riva sinistra e danni energetici a Kremenchuk e Chornomorsk.. Attacchi estesi a Bila Tserkva, Kharkiv, Sumy e Odessa con allarme nazionale.. Soccorritori hanno salvato 27 persone tra le macerie del distretto di Darnytsia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kiev sotto il fuoco: 56 missili e 650 droni, un morto e 31 feriti

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