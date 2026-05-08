Un nuovo modello di auto combina il motore a benzina con il GPL, offrendo fino a 1.500 km di autonomia. La novità si inserisce nel panorama delle vetture ibride e a gas, rispondendo alle esigenze di chi cerca un’alternativa ai carburanti tradizionali. Questa soluzione permette di passare dal motore ibrido a quello a GPL senza bisogno di soste, facilitando il rifornimento e riducendo i costi di carburante.

Muoversi nel mondo dell’automotive, oggi, è una grande sfida. Gli automobilisti sono pressati su più fronti, uno dei quali è quello dei consumi e dei prezzi dei carburanti ormai alle stelle. Tuttavia, c’è qualche costruttore che ha pensato di valorizzare l’aspetto dell’efficienza e in questo campo Kia ha qualcosa da dire grazie alla nuova Kia Sportage TriFuel Full Hybrid GPL. Un’auto che può vantare una soluzione tecnologica unica sul mercato, poiché fonde tre mondi finora distinti: la potenza del turbo benzina, l'intelligenza del sistema Full Hybrid e la convenienza del GPL. Un design di carattere. Se la sostanza tecnologica è impressionante, il design non è da meno.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuovo Kia Sportage TriFuel, come abbinare il GPL al full hybrid: 1.500 km di autonomia

Notizie correlate

Kia Sportage si rinnova con la motorizzazione TrifuelTORINO (ITALPRESS) – Kia arricchisce la gamma Sportage con la motorizzazione Trifuel.

Kia Sportage Black Edition: nuovo look e motorizzazione ibrida(Adnkronos) – Kia amplia la gamma del suo SUV più rappresentativo introducendo Kia Sportage Black Edition, una versione che punta a rafforzare...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Kia Sportage Tri-Fuel, come va la SUV ibrida a GPL: autonomia, consumi e prezzi - VIDEO | Quattroruote.it; Caro carburanti? La Kia Sportage ibrida va anche a gas GPL; Kia punta sul GPL ibrido con il nuovo Sportage Tri-Fuel; Kia Sportage si rinnova con la motorizzazione Trifuel.

Kia punta su efficienza e autonomia con la nuova Sportage TriFuelKia Italia amplia l'offerta del Suv Sportage con il lancio del nuovo Sportage TriFuel, ovvero la motorizzazione che che abbina alimentazione benzina, Gpl e tecnologia full hybrid in un unico powertrai ... ansa.it

Kia Sportage si rinnova con la motorizzazione TrifuelTORINO (ITALPRESS) – Kia arricchisce la gamma Sportage con la motorizzazione Trifuel. Anche sull’ammiraglia della casa coreana sarà ... iltempo.it

Nuovo Kia Sportage 1.6 T-Gdi 150hp Business 35 rate da € 299 al mese con finanziamento Scelta Kia. TAN 0% – TAEG 0,82% 1. Vantaggio Totale Cliente: € 3.820 Prezzo in promozione: € 29.930 Anticipo: € 0 Valore futuro garantito: € 20.588 Assicurazione F facebook