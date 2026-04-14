Lobotka nel mirino della Juve | ostacolo De Laurentiis
La Juventus sta sondando il mercato e ha messo nel mirino il centrocampista, con l’intenzione di rafforzare il reparto mediano. La trattativa si scontra con l’ostacolo rappresentato dal presidente del club di provenienza, che ha già dichiarato di non voler cedere il giocatore. Dopo l’annuncio del rinnovo del tecnico e la conferma del progetto attuale, il club si muove per individuare possibili soluzioni.
La Juventus si muove già sul mercato. Dopo il rinnovo e la conferma di Spalletti, il club. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.🔗 Leggi su Forzazzurri.net
De Laurentiis, pur di non cedere Lobotka alla Juventus, preferisce che vada a scadenza nel 2027Stanislav Lobotka è finito nel mirino della Juventus, ma il patron azzurro non ha la minima intenzione di rinforzare una rivale.
Kean Milan, l’ex attaccante della Juve è nel mirino di Allegri ma c’è un ostacolo nella trattativa. Di cosa si trattadi Redazione JuventusNews24Kean Milan, l’ex centravanti della Juventus è nel mirino di Max Allegri.
LOBOTKA ALLA JUVE CON SPALLETTI Incredibile indiscrezione da parte di ‘Tuttosport’, secondo cui il regista slovacco starebbe pensando di lasciare Napoli indipendente dal futuro di Conte Un colpo, questo, che il quotidiano etichetta come ‘possibile’ - facebook.com facebook
LOBOTKA ALLA JUVE CON SPALLETTI Incredibile indiscrezione da parte di ‘Tuttosport’, secondo cui il regista slovacco starebbe pensando di lasciare Napoli indipendente dal futuro di Conte Un colpo, questo, che il quotidiano etichetta come ‘possibile’ x.com