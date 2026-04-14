Lobotka nel mirino della Juve | ostacolo De Laurentiis

La Juventus sta sondando il mercato e ha messo nel mirino il centrocampista, con l’intenzione di rafforzare il reparto mediano. La trattativa si scontra con l’ostacolo rappresentato dal presidente del club di provenienza, che ha già dichiarato di non voler cedere il giocatore. Dopo l’annuncio del rinnovo del tecnico e la conferma del progetto attuale, il club si muove per individuare possibili soluzioni.