Giovanni Manna, dirigente del Napoli, resta al centro delle attenzioni all’interno del club, con il presidente e il direttore sportivo che mostrano apprezzamento nei suoi confronti. Nella giornata di oggi, un articolo del Corriere dello Sport aveva menzionato un possibile interesse di un altro club, la Roma, nei confronti del suo ruolo. Tuttavia, Manna sembra dedicato esclusivamente alla pianificazione della prossima stagione con il Napoli.

Nonostante stamattina il Corriere dello Sport abbia parlato di un interesse della Rom a per Giovanni Manna, il ds azzurro sembra essere concentrato solo sulla pianificazione della prossima stagione. Sappiamo bene che le beghe in casa giallorossa, oltre a Ranieri, faranno un’altra vittima: Frederic Massara. Ed è in questo contesto che va inquadrato l’interesse dei capitolini verso un dirigente che, comunque, ha dimostrato grande fiuto. A spegnere queste voci ci ha pensato Nicolò Schira. Schira: “Manna centrale nel progetto azzurro”. “Nonostante le voci su alcuni interessi da parte di altri club, il Napoli considera il direttore sportivo Giovanni Manna una figura chiave e vuole trattenerlo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Altro che Roma, Manna è centrale nel Napoli: De Laurentiis e Chiavelli lo apprezzano molto

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