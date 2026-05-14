Il presidente di un centro studi statunitense ha espresso opinioni critiche nei confronti delle istituzioni sovranazionali, sostenendo che l’Unione Europea, l’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’Organizzazione Mondiale della Sanità dovrebbero scomparire. Ha anche affermato che la Brexit rappresenta la scelta corretta per il suo paese. In un’altra dichiarazione, ha commentato la politica estera dell’ex presidente degli Stati Uniti, affermando che le azioni di quest’ultimo in Iran sono in linea con una strategia prudente, e non indicano difficoltà.

Parla il presidente della Heritage Foundation: « Donald Trump non è in difficoltà in Iran: è coerente con la sua linea di politica estera prudente. Le frizioni col Papa? Si frequentino di più e potrebbe nascere una bella amicizia». Kevin D. Roberts è il presidente della Heritage Foundation, una delle organizzazioni politico-culturali più influenti degli Stati Uniti, e della Heritage Action for America. Molto vicino al vicepresidente J. D. Vance, è voce ascoltata sia da lui sia da Donald Trump. Ci ha concesso una intervista in occasione del suo arrivo in Italia per la presentazione del libro Riprendere Washington per salvare l’America, pubblicato da Giubilei Regnani. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Kevin D. Roberts: «Ue, Onu e Oms dovrebbero sparire. La Brexit è la strada giusta per voi»

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