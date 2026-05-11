Dopo Marco Rubio tocca a Kevin Roberts Heritage Foundation
Dopo l’intervento di Marco Rubio, tocca ora a Kevin Roberts della Heritage Foundation. Il segretario di Stato americano, rientrato negli Stati Uniti dopo un viaggio in Italia, ha visitato il Vaticano e Roma, incontrando il papa e la premier. Non sono stati comunicati dettagli sui risultati di queste attività, e alcuni commentatori sottolineano che il suo tentativo di ricucire relazioni potrebbe non aver prodotto effetti concreti.
Il lavoro di ricucitura del segretario di Stato americano, Marco Rubio, appena tornato negli Stati Uniti dopo essere passato in Italia per un giro diplomatico tra Vaticano e Roma, dove ha incontrato fra gli altri il papa e Giorgia Meloni, potrebbe essere stato parecchio inutile. Quello di Kevin Roberts (Heritage Foundation) sarà più proficuo?.🔗 Leggi su Lanazione.it
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