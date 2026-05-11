Dopo Marco Rubio tocca a Kevin Roberts Heritage Foundation

Dopo l’intervento di Marco Rubio, tocca ora a Kevin Roberts della Heritage Foundation. Il segretario di Stato americano, rientrato negli Stati Uniti dopo un viaggio in Italia, ha visitato il Vaticano e Roma, incontrando il papa e la premier. Non sono stati comunicati dettagli sui risultati di queste attività, e alcuni commentatori sottolineano che il suo tentativo di ricucire relazioni potrebbe non aver prodotto effetti concreti.

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