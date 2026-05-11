Collasso laburista Starmer incolpa la Brexit | Ora ricostruire rapporto con Ue

Il partito laburista sta attraversando un momento difficile, con il suo leader che attribuisce le responsabilità del declino alla Brexit, sostenendo che ora sia necessario ricostruire i rapporti con l'Unione Europea. Il primo ministro ha dichiarato di non voler rimettere in discussione le decisioni passate, respingendo le ipotesi di cambiare rotta. La discussione si concentra soprattutto sulle relazioni future con l’Europa e sul tentativo di recuperare consensi.

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“Questo governo sarà definito dallaricostruzione del nostro rapporto con l’Europae dal riportare la Gran Bretagna alcuore dell’Europa, per essere più forti sull’economia, più forti sul commercio, più forti sulla difesa, su tutto“. Con queste paroleKeir Starmerraccoglie i cocci del fracasso delle recenti elezioni amministrative inglesi del 7 maggio, dove il suopartito Laburista ha perso oltre 500 seggie prova a rilanciarsi giocando lacarta europeista. Il premier ha comunqueescluso di voler rimettere in discussione il passato, respingendo l’ipotesi di una possibile piattaforma laburista per il rientro di Londra nell’unione doganale e nel mercato unico alle prossime elezioni politiche in programma nel 2029.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Collasso laburista, Starmer incolpa la Brexit: “Ora ricostruire rapporto con Ue” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Gran Bretagna, Schiaffo elettorale per Starmer. Vince il partito della BrexitIn Gran Bretagna si registra uno schiaffo elettorale per Starmer: volano Farage e i Verdi, crollano i laburisti. Leggi anche: Brexit, bipartitismo ed Europa a destra: quante scuse sul flop di Starmer