Kermesse Sannita | l' arte contemporanea si fa rappresentazione simbolica delle emozioni
Dal 16 maggio al 15 giugno Caiazzo ospiterà la triennale d’arte contemporanea dal titolo “Kermesse Sannita”, all'interno del Chiostro di San Francesco, nella Cappella Egizi e nella sala espositiva di Palazzo Mazziotti.L’iniziativa è promossa dall’Aps Pro loco Caiazzo con il patrocinio del Comune. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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A Caiazzo la Kermesse Sannita, omaggio all’arte contemporaneaIl Chiostro di San Francesco, la Cappella Egizi e la sala espositiva di Palazzo Mazziotti in Caiazzo sono i luoghi che ospiteranno la triennale d'Arte Contemporanea. clarusonline.it