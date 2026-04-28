Perugia sopralluogo dei consiglieri sullo stato delle opere d' arte contemporanea in città

I consiglieri del Comune di Perugia hanno effettuato un sopralluogo per controllare lo stato di conservazione delle opere di arte contemporanea esposte in vari spazi pubblici della città. Durante l'ispezione, sono stati esaminati diversi elementi artistici, con attenzione particolare alle condizioni di tenuta e alle eventuali necessità di intervento. L'operazione si inserisce in una verifica periodica volta a monitorare lo stato di conservazione di queste opere.

Sopralluogo dei consiglieri del Comune di Perugia per verificare l'attuale stato di conservazione delle opere di arte contemporanea presenti in città.La quarta commissione consiliare ha effettuato una visita di ricognizione insieme all0 storico dell'arte Andrea Baffoni: l’iniziativa si inserisce.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Miart, Fondazione Fiera acquisisce dieci opere d’arte contemporaneaFondazione Fiera Milano investe oltre 100mila euro confermando il proprio impegno a sostegno della cultura e dell’arte contemporanea con... 'Opere apertissime': incontro sull'arte contemporanea a cura di Michele PascarellaServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? “Un’ora o poco più per attraversare alcune delle esperienze più... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il sopralluogo del consiglieri comunali; Perugia, ciclopedonali: scatta la revisione della segnaletica; Riqualificazione di Pentima. De Rebotti: Luogo strategico per ricerca e innovazione. Convocato per mercoledì 29 aprile il Consiglio provinciale di PerugiaÈ convocato per mercoledì 29 aprile il Consiglio provinciale di Perugia. La seduta si terrà alle 12 nella sala consiliare del Palazzo di Piazza Italia. (ANSA) ... ansa.it Perugia, sicurezza: consiglieri e forze dell’ordine incontrano i cittadini a Ponte ValleceppiProsegue il percorso di incontri nei quartieri promosso dal Comune di Perugia sul tema della sicurezza. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 23 aprile alle 21 al Circolo Arci di Ponte Vallec ... umbria24.it Il parco della Biblioteca degli Armeni di Perugia - facebook.com facebook In Umbria il secondo Festival internazionale per la parità di genere. Dal 4 al 9 maggio 60 eventi a Perugia, Terni, Foligno #ANSA x.com