Martedì 12 maggio, Francis Kaufmann, noto anche come Rexal Ford, ha lasciato il carcere di Regina Coeli a Roma. La decisione di autorizzare il ricovero è stata presa recentemente. A luglio si terrà una nuova udienza per decidere se proseguire con il processo. La vicenda riguarda il procedimento legale avviato contro di lui, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle accuse o le accuse contestate. La situazione rimane sotto osservazione in attesa delle prossime decisioni giudiziarie.

Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, ha lasciato il carcere di Regina Coeli di Roma martedì 12 maggio. L’uomo accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della loro figlia Andromeda nel giugno 2025 a Villa Pamphili, dopo delle prime reticenze, ha accettato di seguire i sanitari per raggiungere l’ospedale Santo Spirito di Roma e curare il “disturbo psicotico acuto e transitorio” diagnosticato nelle settimane precedenti dai periti nominati dalla Corte, Giovanni De Girolamo e Sara Pezzuolo, che lo hanno visitato. Fino a martedì si era rifiutato di eseguire l’ordine della Corte d’Assise. Cosa succede ora. Entro luglio la Corte d’Assiste terrà un’altra udienza per vedere se il disturbo psicotico transitorio sarà passato e se Kaufmann potrà partecipare al processo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Kauffmann dice si al ricovero e lascia il carcere. A luglio si decide se riprendere il processo

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