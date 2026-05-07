Il processo per l'omicidio avvenuto a Villa Pamphili è stato temporaneamente interrotto dopo che l'imputato è stato trasferito in una clinica psichiatrica. La decisione è stata presa in seguito alla valutazione delle sue condizioni di salute mentale. L'uomo, che si trovava in carcere, è stato autorizzato a lasciare la detenzione per un ricovero. La sospensione del procedimento durerà fino a ulteriori verifiche sulla sua situazione psichiatrica.

Rexal Ford, l’uomo conosciuto anche con il nome di Francis Kaufmann e accusato di aver ucciso la compagna e la figlia di pochi mesi e di averne abbandonato i corpi nei giardini di Villa Pamphili, uscirà dal carcere per entrare in una struttura per le cure psichiatriche. L’uomo non sarebbe in grado di affrontare il processo, che è stato sospeso. Le sue condizioni psichiche gli impedirebbero anche di avere colloqui con il suo avvocato. Sospeso il processo a Kaufmann I giudici della corte d’assise di Roma hanno deciso di sospendere il processo che vede imputato Rexal Ford, anche conosciuto come Francis Kaufmann, per l’omicidio della compagna e della figlia di pochi mesi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidi di Villa Pamphili, Kaufmann esce dal carcere per ricovero in clinica psichiatrica e processo sospeso

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