Il boss chiede colloqui intimi in carcere il giudice si tira indietro | Decide l' amministrazione

Un detenuto di alto livello ha richiesto incontri riservati con il coniuge all’interno del carcere, ma il giudice ha respinto la richiesta, lasciando la decisione all’amministrazione penitenziaria. Questi spazi, definiti come “stanze dell’affettività” o “stanze dell’amore”, sono luoghi destinati ai colloqui intimi tra detenuti e coniugi, consentendo incontri al riparo dagli sguardi delle forze dell’ordine. La Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto di accedere a questi ambienti come fondamentale.

Le chiamano "stanze dell'affettività", o più direttamente "stanze dell'amore". Sono spazi riservati dove i detenuti possono incontrare il coniuge lontano dagli sguardi della polizia penitenziaria, in un momento di intimità che la corte costituzionale ha riconosciuto come diritto fondamentale. Ma.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Antraccoli, il mistero resta. Gesam si tira indietro ”Impossibile una fuoriuscita“Mentre il Comune di Lucca accelera per trovare risposte concrete alle esigenze delle famiglie di Antraccoli colpite dall’ordinanza di divieto di... Lewandowski Juve, il Milan si tira indietro? Perché i rossoneri non sono convintiLewandowski Juve, il Milan si tira indietro? Perché i rossoneri non sono convinti Ederson alla Juventus? Si complica la pista Atletico: svelata la...