Kate stregata dal Malaguzzi la full immersion nel mondo di Reggio Children | Felicissima di essere qua

Un’esperienza di formazione nel mondo di Reggio Children ha coinvolto una partecipante straniera, che ha espresso entusiasmo e trepidazione all’inizio del percorso. La persona ha dichiarato di essere molto felice di essere presente, sottolineando il suo stato emotivo attraverso un’espressione in inglese. L’evento si è svolto a Reggio Emilia, il 14 maggio 2026, coinvolgendo professionisti e appassionati interessati alle metodologie educative di Reggio Emilia.

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Reggio Emilia, 14 maggio 2026 – “I’m very excited”. Un aggettivo che in italiano non rende quanto l’inglese, un mix tra eccitazione, trepidazione e curiosità scalpitante. Kate non vedeva l’ora di tuffarsi nel mondo Reggio Children. E l’espressione rivolta stringendo la mano alla presidente Maddalena Tedeschi sulla soglia d’ingresso del centro internazionale Loris Malaguzzi – dov’è arrivata alle 14,45 con puntualità inglese come da programma dopo la tappa in municipio in centro ( foto ) – lo ha fatto capire per davvero. Quasi due ore dopo è uscita che era già un po’ italiana: “Grazie mille”, ha detto con l’accento british, con un sobrio – come piace a lei, icona di stile raffinato – e semplice mazzo di fiori dai colori tenui.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Kate stregata dal Malaguzzi, la full immersion nel mondo di Reggio Children: “Felicissima di essere qua” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Gli asili migliori del mondo conquistano la principessa Kate: cos’è Reggio ChildrenReggio Emilia, 6 maggio 2026 – C’è una scuola dell’infanzia — oggi famosissima — in viale Allegri, dentro il Parco del Popolo di Reggio Emilia, i... Kate a Reggio Emilia: il modello Malaguzzi guida la missione reale? Domande chiave Come può il metodo Malaguzzi influenzare le politiche della Royal Foundation? Perché la principessa Kate ha scelto proprio Reggio... Si parla di: Kate stregata dal Malaguzzi, la full immersion nel mondo di Reggio Children: Felicissima di essere qua. Kate stregata dal Malaguzzi, la full immersion nel mondo di Reggio Children: Felicissima di essere quaLa Principessa: I’m very excited. Poi saluta in italiano con un grazie mille. Il tour tra la filosofia educativa ammalia Kate: Non vedevo l’ora di conoscerla ... ilrestodelcarlino.it Perché Kate Middelton è in visita a Reggio Emilia e chi era Loris MalaguzziKate Middleton visita il Centro Loris Malaguzzi a Reggio Emilia per esplorare il Reggio Emilia Approach, un metodo educativo innovativo che valorizza l'ascolto e la partecipazione delle famiglie. famigliacristiana.it