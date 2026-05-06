Gli asili migliori del mondo conquistano la principessa Kate | cos’è Reggio Children

Una scuola dell'infanzia situata in viale Allegri, nel Parco del Popolo di Reggio Emilia, è diventata protagonista di recenti notizie grazie alla visita della principessa Kate. La struttura, risalente ai primi del Novecento, è conosciuta a livello internazionale e fa parte di un sistema educativo riconosciuto come uno dei migliori al mondo. La visita ha attirato l’attenzione su questa istituzione e sul metodo educativo che propone.

Reggio Emilia, 6 maggio 2026 – C’è una scuola dell’infanzia — oggi famosissima — in viale Allegri, dentro il Parco del Popolo di Reggio Emilia, i Giardini Pubblici di tardo Ottocento. Lì, nel 1991, succede una cosa che nessuno si aspetta: il settimanale americano Newsweek indica la Scuola comunale dell’infanzia Diana, in rappresentanza dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali di Reggio Emilia, tra le dieci scuole migliori del mondo. Una scuola pubblica, comunale, dentro un parco cittadino. Le insegnanti, che Newsweek non lo leggono abitualmente, cominciano a ricevere telefonate di giornalisti fin dal mattino presto e non capiscono cosa sia successo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli asili migliori del mondo conquistano la principessa Kate: cos’è Reggio Children Notizie correlate Kate Middelton a Reggio Emilia. “Visita storica, la principessa è impaziente di arrivare”Reggio Emilia, 6 maggio 2026 – Una visita destinata a restare nella storia di questa città. Leggi anche: La principessa Charlotte compie 11 anni, gli auguri di Kate e William Altri aggiornamenti Gli asili migliori del mondo conquistano la principessa Kate: cos’è Reggio ChildrenTutto inizia nel 1945, quando le donne dell’Udi costruiscono la prima scuola. Poi il ruolo centrale del maestro Loris Malaguzzi. Nel 1991 l’inaspettata incoronazione del Newsweek. Oggi il metodo reggi ... ilrestodelcarlino.it La Principessa del Galles Kate Middleton in visita a Reggio Emilia per studiare gli asili più belli del mondoREGGIO EMILIA – La Principessa del Galles, Kate Middleton, visiterà Reggio tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio. Una visita importante, inserita nel lavoro di espansione globale del Centro per la Prim ... reggionline.com