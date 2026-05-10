Kate a Reggio Emilia | il modello Malaguzzi guida la missione reale

La principessa Kate è arrivata a Reggio Emilia per visitare il centro che applica il metodo Malaguzzi, conosciuto come uno dei modelli educativi più innovativi. Durante la visita, ha osservato le attività svolte con i bambini e ha incontrato gli insegnanti che applicano questa metodologia. La scelta di Reggio Emilia rappresenta un approfondimento sulla filosofia educativa basata sull'esperienza, sulla creatività e sul rispetto delle capacità dei più piccoli.

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