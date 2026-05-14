Kate Middleton prepara i tortelli in Emilia-Romagna e la sua reazione all’imprevisto conquista tutti VIDEO

Durante una visita di due giorni in Emilia-Romagna, la principessa Kate Middleton ha partecipato alla preparazione di tortelli tipici della zona. Durante l’evento, ha affrontato un imprevisto in modo spontaneo, ricevendo apprezzamenti per la sua reazione. Al termine, si è congedata con un sorriso e l’uso di alcune parole in italiano, pronunciando “Arrivederci, grazie”. Questa è stata la prima missione all’estero della principessa dopo aver affrontato un problema di salute.

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Con un sorridente “Arrivederci, grazie” pronunciato in italiano, la principessa Kate Middleton ha concluso la sua visita di due giorni in Emilia-Romagna, la prima missione all’estero dopo la malattia. L’ultima tappa del viaggio, prima del rientro nel Regno Unito con un volo privato dall’aeroporto di Parma, si è svolta all’ agriturismo Al Vigneto di Barbiano di Felino, sulle colline parmensi, dove la principessa del Galles si è trasformata in una vera rezdòra preparando i tradizionali tortelli d’erbetta. For her final engagement in Italy, the Princess of Wales visited Agriturismo Al Vigneto in Parma. Catherine helped prepare tortelli, a traditional pasta dish closely associated with the nearby city of Reggio Emilia pic. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Kate Middleton prepara i tortelli in Emilia-Romagna e la sua reazione all’imprevisto conquista tutti (VIDEO) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Kate Middleton prepara dei tortelli nella sua ultima tappa italianaFinisce con un piatto di tortelli preparati da lei l’ultimo giorno di visita di Kate Middleton in Emilia Romagna. Il menù per Kate Middleton a Reggio Emilia: tortelli, erbazzone e vinoReggio Emilia, 13 maggio 2026 – Una tavola principesca, con erbazzone, tortelli e altri prodotti del territorio. Temi più discussi: Tgcom24: Reggio Emilia, la città si prepara ad accogliere Kate Middleton Video; L’asilo Allende si prepara alla visita di Kate Middleton: Tra mamme e bambini c’è grande emozione; Kate Middleton, la dieta salutista e il suo unico vizio proibito; Kate Middleton è in Italia! Ecco come e dove vederla da vicino. Una visita reale a Reggio: il 13-14 maggio Kate Middleton in città per studiare gli asili reggiani 24emilia.com/visita-reale-r… x.com Reggio Emilia, Kate Middleton diventa «rezdora» per un giorno e prepara la sfoglia fatta a manoDopo il pranzo in agriturismo e l’ultimo saluto alle famiglie del territorio, la principessa del Galles si è diretta verso l’aeroporto di Parma per il rientro a Londra, a Kensington Palace ... vanityfair.it Kate Middleton prepara dei tortelli nella sua ultima tappa italiana(LaPresse/AP) - Finisce con un piatto di tortelli preparati da lei l'ultimo giorno di visita della Kate Middleton in Emilia Romagna. In ... stream24.ilsole24ore.com